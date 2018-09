Denuncian daños del bloqueo en industria minera de Cuba

La Habana, Cuba. – El encarecimiento de los fletes, y la imposibilidad de aplicar tecnologías de avanzada en la actividad geólogo-minera ratifican el recrudecimiento del bloqueo en el grupo empresarial Geominero-salinero, GEOMINSAL.

Su directora adjunta, María Esperanza del Pozo, dijo que más del 80 por ciento de las máquinas, piezas, e instrumentos de medición se han comprado en Asia, Europa y Australia, lo cual, elevó las pérdidas por reubicación geográfica a más de 35 mil dólares.

Agregó que en la producción de oro se ha tenido que suplir en mercados lejanos la adquisición de reactivos industriales para el proceso como el cianuro de sodio y polvo de cinc, productos que se fabrican en Estados Unidos.

Otro ejemplo de los daños del genocida bloqueo en GEOMINSAL ha sido no poder adquirir equipos de laboratorio con la mejor tecnología, como la del fabricante Thermo Jarrel Ash.

