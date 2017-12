Dados de alta médica 3 lesionados en parrandas de Remedios

Santa Clara, Cuba. – Luis Alberto Mata de la Cruz fue el tercer paciente dado de alta de los 16 ingresados en el hospital Arnaldo Milián Castro de Villa Clara, como consecuencia del accidente con fuegos artificiales ocurrido el pasado domingo, en las parrandas de Remedios.

Con anterioridad egresaron del Hospital provincial clínico quirúrgico de esa central provincia, Ariel Roberto Ruiz y Yasmani Monteagudo.

María Elena Guillén, subdirectora de la entidad de salud villaclareña, informó que quedan 13 pacientes del accidente ingresados en ese centro, entre los que aparecen en estado crítico extremo Adrián del Río, Ariel Muñoz, Humberto Rodríguez, Luis Miguel Sáez y Yuniel Sánchez Borges.

Mientras están reportados de estado crítico Julio del Río, Lázaro Angel Méndez y César Rivero del Sol, en tanto se mantienen muy grave Carlos Alberto Díaz, Jorge Ariosas, y en estado grave Edel Vázquez, Danis Blanco y Yoel Enrique Yet.

