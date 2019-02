Cuba, por una Carta Magna de todos

La Habana, Cuba. – Votamos por una Constitución que hemos escrito entre todos los cubanos, que refleja visiones diversas de nuestra sociedad y al mismo tiempo una fuerte unidad de la nación, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.



Al votar en un colegio del municipio habanero de Playa, Rodríguez Raseguró que ese texto moderniza nuestra visión de la nación y es una base importante para continuar construyendo el futuro socialista.

El canciller aseveró que en Venezuela se decide la independencia y soberanía de todos y por eso, dijo, sentimos una solidaridad profunda con el presidente Nicolás Maduro, con la Revolución Bolivariana, con la unión cívico-militar del pueblo venezolano.

Rodríguez denunció el redespliegue del imperialismo en América Latina y el Caribe, así como la vigencia renovada de la Doctrina Monroe que parecía ya enterrada a la que se le ha añadido ahora un nuevo Maccarthysmo enfebrecido.

RELACIONES CON ESTADOS UNIDOS

Al comentar el estado actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el canciller Bruno Rodríguez Bdijo que hay un retroceso, lamentable, infortunado, contra el interés nacional de ambas naciones.



Explicó que en Estados Unidos hay una camarilla fundamentalista, radical y extremista, que influye decisivamente en la política hacia Cuba, en medio del gran desorden que hay en ese país y de una política difícil de entender, muy cuestionada, incluso desde la propia derecha estadounidense.

Acerca de una eventual activación del Título Tercero de la Helms-Burton o de la aplicación de medidas adicionales de bloqueo, aseguró que Cuba está preparada para esas opciones.

Nuestro pueblo prevalecerá no solo en la capacidad de resistencia frente a cualquier medida, sino también en cuanto a asegurar su desarrollo, afirmó el canciller Rodríguez al ejercer el voto.

