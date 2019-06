Cuba ofrece garantías a inversionistas británicos

La Habana, Cuba. – Los que entablen demandas a tenor del Título III de la Helms-Burton, quedarán excluidos de cualquier futuro arreglo de compensación por las nacionalizaciones, recordó el presidente de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional, Rodolfo Dávalos.

Ante un grupo de empresarios británicos, encabezados por el copresidente de la Iniciativa Cuba, Lord David Triesman, Dávalos hizo un detallado repaso de la ilegalidad del engendro legal norteamericano.

El reconocido jurista señaló que la hostilidad norteamericana daña a la economía nacional, al aumentar el temor al riesgo entre los inversionistas, pero al mismo tiempo afecta a los emprendedores privados e internacionaliza el bloqueo por su extraterritorialidad.

Tras recordar la vigencia de la Ley 80, Dávalos subrayó que Cuba ofrece garantías legales a los inversionistas extranjeros para lo que sea necesario.

Los empresarios británicos agrupados en la Iniciativa Cuba recibieron información de primera mano sobre la economía nacional por parte del director del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, Alfredo García.

El especialista detalló los desafíos del país, entre los que citó el recrudecimiento del bloqueo y los obstáculos para acceder al financiamiento externo, a los que antepuso oportunidades como la marcha del proceso de actualización económica y la ampliación del intercambio con otras regiones.

García señaló que la participación de la inversión extranjera directa en la economía nacional sigue siendo baja en relación con la inversión total.

Más tarde, la directora jurídica de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, Sonia Fernández, explicó a los empresarios británicos el sistema impositivo cubano y su impacto sobre las firmas extranjeras.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.