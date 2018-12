Un crecimiento discreto, pero meritorio (+Fotos)

La tasa de crecimiento de la economía este año es de 1, 2 por ciento, inferior al dos previsto, pero un resultado meritorio en las condiciones nacionales e internacionales, dijo en el Parlamento el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil.

Ante el Primer secretario del Partido, Raúl Castro, y el presidente Miguel Díaz-Canel, el ministro afirmó que esa cifra se alcanza, además, con determinadas políticas aplicadas para reducir el endeudamiento del país.

Explicó que influyeron en esos resultados el impacto a fines del año pasado del huracán Irma y del recrudecimiento del bloqueo, aspectos que golpearon algunas actividades, como la industria azucarera y el turismo.

Al informar al parlamento sobre la marcha de la economía, Gil señaló que además se incumplieron los ingresos por exportaciones, en el azúcar y el turismo, y el programa de inversiones quedó por debajo de lo planificado.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil detalló las medidas que se aplicarán en el desempeño de la economía nacional para el próximo año, que incluyen más racionalidad en la importación a partir de las posibilidades de producir nacionalmente.

También una reducción del consumo de combustible y una mejora en la intensidad energética, que es la relación entre la cantidad de toneladas de crudo que se necesitan para producir un millón de pesos para el Producto Interno Bruto.

Otra medida expuesta por el ministro a los parlamentarios es la utilización de los inventarios para garantizar los niveles de actividades del plan y en ese sentido señaló que se tienen unos 24 mil millones de pesos en almacenes.

Gil señaló Programas priorizados, como el referido a la recuperación del ferrocarril, el puerto multipropósito de Santiago de Cuba y la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, entre otros.

El año próximo el país tiene recursos para respaldar un crecimiento del 1, 5 por ciento, de acuerdo a nuestros propios recursos, sin incrementar el endeudamiento y sin detener el desarrollo.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, afirmó que ese crecimiento se logrará a pesar del bloqueo, que este año nos dejó pérdidas por más de 4 mil 300 millones de dólares, lo que equivale a 12 millones diarios.

Para el nuevo año, señaló, se trabajará en el incremento y diversificación de las exportaciones, la eficiencia del proceso inversionista, y el análisis integral de las operaciones de importación.

El ministro de Economía y Planificación dijo que se potenciará la sustitución de importaciones con mayor participación de la industria nacional, así como la gestión de inventarios y las cuentas por cobrar en el exterior.

(Visited 1 times, 16 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.