Convocan a Conferencia Internacional por Equilibrio Mundial

La IV Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo se desarrollará en enero del próximo año, en el Palacio de Convenciones de La Habana, bajo la organización del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional.

Héctor Hernández, coordinador del Proyecto que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), informó que hasta ahora se ha confirmado la participación de más de 400 delegados de 53 países.

Personalidades como el politólogo español Ignacio Ramonet; el intelectual brasileño Frei Betto y el presidente de la Academia Pontificia del Vaticano, Monseñor Vicencio Paglia, serán algunos de los exponentes.

En la Cuarta Conferencia Internacional Por el Equilibrio del Mundo se entregará el Premio Internacional José Martí de la UNESCO y se confeccionará un libro que recogerá todas las intervenciones.

