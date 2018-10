Convoca Movimiento de Amistad Venezuela-Cuba jornada contra bloqueo

El Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba ratificó su denuncia contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos contra la isla con la convocatoria a una jornada nacional de rechazo contra esa política.

El grupo anunció una agenda de trabajo a propósito de la venidera votación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas -ONU- de la resolución que exige terminar el bloqueo.

Entre otras actividades, el movimiento convocó a una jornada de rechazo del bloqueo contra Cuba y Venezuela, el próximo 17 de octubre, así como la participación activa de sus integrantes en acciones de denuncia el 31 de este mes, fecha de la discusión en la ONU.

Desde cada espacio de activismo se impulsarán asambleas, foros, twitazos, declaraciones y participación en programas en los medios de comunicación, y articulación de sesiones de cuerpos legislativos.

