Constata López Acea gobierno electrónico en Matanzas

Mercedes López Acea, miembro del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, constató este viernes el funcionamiento de la plataforma digital Bienestar, proyecto líder en la provincia de Matanzas en función del gobierno electrónico.

La funcionaria visitó la sala situacional inaugurada con el fin de coordinar la plataforma en fase de implementación, dedicado a dinamizar con apoyo tecnológico la gestión de los planteamientos de la población por parte del gobierno.

Con esto se facilitará a la población el acceso a respuestas a sus planteamientos y quejas; el reto para el gobierno de Matanzas es exigir por la atención en su funcionamiento y dependerá de las estructuras administrativas, enfatizó.

López Acea conoció además acerca de la visibilidad en la red de redes de Somos Matanceros: la versión del Portal del Ciudadano que ya funciona en otras provincias del país.

