Consejo de Ministros evaluó la economía en el primer semestre del año

La Habana, Cuba. – Con cita en el Palacio de la Revolución, en La Habana, el Consejo de Ministros encabezado por su presidente, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, analizó a inicios de esta semana el comportamiento de la economía en el primer semestre del año.

La liquidación del Presupuesto del Estado del año anterior y las acciones de control a su ejecución; así como las exportaciones, los créditos externos para inversiones y la inversión extranjera, se incluyeron en la agenda del gabinete ministerial.

El vicetitular primero de Economía y Planificación, Alejandro Gil, informó que en el primer semestre se estima un desempeño aceptable de la economía, a pesar de varias incidencias negativas.

Señaló la insuficiente disponibilidad de recursos; la afectación climatológica a la zafra; incumplimientos en los ingresos por exportaciones; y el impacto de intensas lluvias, además del recrudecimiento del bloqueo y sus efectos extraterritoriales.

El presidente Miguel Díaz-Canel subrayó en el Consejo de Ministros la necesidad de priorizar inversiones de impacto productivo, como los trasvases que aseguran agua a la población y la agricultura, que se traduce en más alimentos.

Destacó las inversiones en Turismo con ingresos inmediatos y las de la industria alimentaria que sustituyen importaciones y permiten más productos para el mercado interno

La ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, refirió que la ejecución presupuestaria registró un déficit fiscal inferior al aprobado por el Parlamento, por el efecto combinado del sobrecumplimiento de los ingresos y la inejecución de algunos gastos.

Se dijo que los ingresos tributarios y no tributarios del sector estatal representan un aproximado de 86 por ciento del total de la recaudación, lo que ratifica a sus empresas como principales aportadoras y las no estatales el 11 por ciento.

El Consejo de Ministros someterá a la consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su próxima sesión el informe de liquidación del Presupuesto para su análisis y aprobación.

La Contralora General de la República, Gladys Bejerano, dio a conocer los resultados de las auditorías al proceso de liquidación del Presupuesto del año anterior, donde se aprecian discretos avances.

Díaz-Canel consideró clave aumentar el control sobre el Presupuesto del Estado y velar por una estricta disciplina tributaria y refirió que el pueblo debe conocer más sobre los aportes a la Educación, Salud y Asistencia Social, para que puedan valorar lo que representa en sus vidas.

El Consejo de Ministros también debatió sobre la actividad del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera que, a pesar del bloqueo estadounidense apuesta por crecer y aumentar los ingresos.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.