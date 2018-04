Combinado de Cítricos de Ciego de Ávila con récords productivos

Ciego de Ávila, Cuba. – Los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Ceballos, en Ciego de Ávila, superan ya el procesamiento de 20 mil toneladas de tomate en esta campaña, la mayor cifra de su historia.

Con jornadas ininterrumpidas, el colectivo muele el vegetal de varios municipios avileños con favorable rendimiento industrial, lo que repercute en dividendos económicos y mayores ingresos para sus trabajadores.

El director de la Unidad Empresarial de Base Industrial Ceballos, Rodolfo Morales, asegura que también se implantó récord con la producción, en un día, de 25 toneladas de papas prefritas y puré de papa para la sustitución de importaciones.

Ese colectivo de Ciego de Ávila elabora también en esta etapa mermelada de guayaba y jugos concentrados para el mercado en frontera y la exportación mediante un millonario proceso inversionista que favorece la eficiencia.

