Avanzan reparaciones en Central Termoeléctrica Antonio Guiteras

Matanzas, Cuba. – Las faenas para rehabilitar la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras Holmes, de Matanzas, progresan con profesionalidad y recursos a pie de obra, luego de las pruebas de presión donde se detectaron salideros.

El ingeniero Rubén Campos Olmo, director de la planta, explicó que participan en esas labores obreros, técnicos y especialistas que acometen con tesón las tareas para dar respuesta a las necesidades del país.

Campos Olmos ponderó la atención que reciben del Ministerio de Energía y Minas y las autoridades de Matanzas, porque la mirada del país se vuelve hacia ese bloque generador de unos 280 megawatt.

A la Central Antonio Guiteras le caracteriza un colectivo presto a encarar los desafíos de más de 30 años en explotación y lo demostraron ante la inclemencia de un huracán; ahora protagonizan a diario nuevas proezas laborales.

