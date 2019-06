Avanzan en Granma los servicios de telecomunicaciones

Bayamo, Cuba. – Con la instalación de 2 mil nuevos servicios de tecnología básica y 25 estaciones públicas para la telefonía celular en comunidades intrincadas, arriban al Día de la Rebeldía Nacional los trabajadores de ETECSA en la provincia Granma.

Al recibir ese colectivo la Placa En 26, en el chequeo provincial en Bayamo, Rodolfo Olivera, director de la entidad, dijo que montan 5 nuevas radio bases para ampliar la cobertura celular, trabajan por la excelencia en el servicio, distinguido por el buentrato y la atención a los clientes

Con la condición de Vanguardia Nacional, los trabajadores de ETECSA en Granma celebran el 26 de julio con alegría, entusiasmo, responsabilidad, entrega para contribuir a informatizar la sociedad.

Durante el chequeo recibieron la Placa En 26, Medicina Deportiva, Empresconcul, la Clínica de Especialidades Estomatológicas y las direcciones municipales de Educación y Cultura.

En función de concluir diversas e importantes inversiones de impacto en la economía y en la calidad de vida de la población, como saludo al 26 de julio se concretan diversas jornadas de trabajo en Granma.

Por la magnitud de las acciones los pobladores de ese territorio harán que el mes de julio represente tres meses de labor, en el que se hagan cosas más grandes y seguir demostrando que se puede, declaró a Radio Reloj, Federico Hernández, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Granma.

Ponderó el entusiasmo reinante en la Cuna de la Nacionalidad Cubana, de manera especial en los municipios vanguardias, Bayamo, sede del acto nacional por la fecha y Manzanillo, del provincial.

La dirección política de esa región estima que los granmenses demuestran con su actuar que este es su 26 de julio, lo disfrutan y trabajan mucho para seguir cumpliendo con la dirección de la Revolución.

