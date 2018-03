Avanza en Cuba Campaña de Declaración Jurada

La Habana, Cuba. – Hasta el pasado 23 de marzo, 119 mil 602 personas naturales presentaron la Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales, como parte de la campaña tributaria que tiene lugar en Cuba desde del 8 de enero.

La Directora de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de Administración Tributaria, Arelys Pérez, dijo a Radio Reloj que esa cifra representa el 59,2 por ciento de los obligados a hacerlo.

Señaló que las provincias con mejores resultados hasta la fecha son Mayabeque, Artemisa y Ciego de Ávila, y en el caso de los trabajadores por cuenta propia -agregó- ha presentado la Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales el 61,5 por ciento de los convocados.

Arelys Pérez precisó que sigue siendo el Buzón la vía más utilizada para la entrega de las declaraciones juradas.

