Asistirán expertos extranjeros a Congreso de Minería en Cuba

Profesionales de 17 países asistirán al IV Congreso Internacional de Minería y Metalurgia que se efectuará del 24 al 27 próximos en el Centro de Convenciones en Varadero.

Una parte de ellos son de Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador y Perú, mientras los restantes provienen de la República Popular China y de Europa, informó Ismari Salgado Machín, del Comité organizador del encuentro.

Explicó que se persigue el propósito de fortalecer las relaciones con la comunidad científica, así como la promoción de investigaciones que vinculen a los centros de desarrollo tecnológico y empresariales extranjeros para la ejecución de proyectos conjuntos.

Sus principales temas están relacionados con exploración y procesamiento de minerales, medio ambiente, tratamiento de aguas residuales, tendencias y nuevos desarrollos en la industria e impacto social y turístico.

