Amplían en Camagüey el uso de la energía solar

Camagüey, Cuba. – El cuarto parque fotovoltaico de la provincia de Camagüey se construye en el poblado de Lugareño, en el municipio de Minas, con el objetivo de ampliar el uso de la energía solar, considerada una fuente renovable.

Con unos 8 mil paneles que aprovecharán la intensidad luminosa del Sol, la instalación generará una potencia de 2,2 megawatt, acción que tributará al sistema electro-energético nacional.

Elier Pimentel, Jefe de brigada, explicó que la obra está en marcha y dentro de pocos días comenzarán el montaje de varios elementos, incluidos los paneles y la preparación de los viales para agilizar los trabajos en el terreno.

El parque fotovoltaico del poblado de Lugareño debe comenzar sus funciones a finales de septiembre, para sumarse a los tres con que cuenta la provincia de Camagüey, como parte de la política cubana para el ahorro de combustible.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.