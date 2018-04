Acoge Demajagua acto por el 4 de Abril

Bayamo, Granma. – Unos 5 mil jóvenes de las provincias orientales asisten este martes en Demajagua, Manzanillo, al acto por el 4 de Abril otorgado a la provincia Granma, territorio vanguardia en el trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas junto a Sancti Spíritus.

Los representantes de las nuevas generaciones de las provincias orientales, participantes en la celebración realizaron desde la noche del lunes una Acampada Nacional, en el mismo sitio donde hace siglo y medio Carlos Manuel de Céspedes comenzó nuestras luchas libertarias.

Esos jóvenes disfrutan de actuaciones de proyectos culturales, y de un concierto de Maikel Blanco y su Salsa Mayor, acompañados por Suselys Morfa, primera secretaria de la UJC y otros dirigentes de esa organización.

Este martes desde el histórico sitio Demajagua, en la provincia Granma, los jóvenes reafirmaran que garantizan la continuidad del socialismo, la Revolución, el legado y las enseñanzas de Fidel.

