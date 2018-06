Accidente masivo provoca lesionados en Camagüey

Camagüey, Cuba.- Un accidente de tránsito ocurrido en las primeras horas de este lunes en Camagüey, provocó 31 lesionados, 3 de ellos menores de edad, sin que ninguno reporte peligro para su vida

El suceso ocurrió en el Paso de Lesca, zona montañosa del municipio de Sierra de Cubitas, cuando el chofer de un transporte estatal de pasajeros no pudo activar los frenos por problemas técnicos

Los pasajeros presentan heridas y contusiones leves, y son atendidos en el Hospital Amalia Simoni, informó el doctor Eduardo Rivero, su director, y 5 de ellos fueron trasladados al Hospital Manuel Ascunce por fractura de columna, cervical, y lesiones de mayor gravedad.

El teniente coronel Israel Yera, de la Unidad de Vigilancia y Patrullaje, dijo que el chofer, al percatarse de la falla técnica, avisó a los pasajeros para que se resguardaran, lo cual evitó males mayores.

(Visited 1 times, 14 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.