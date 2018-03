Abordan ciberdelito en foro de ciencias penales

Como fenómeno que afecta el desarrollo social y económico de las naciones se afrontó la ciberdelincuencia, durante un panel en el Encuentro Internacional de Ciencias Penales, que concluye este viernes.

El doctor Rodolfo Fernández, de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, destacó la necesidad de novedosos procesos de investigación que den al traste con los ciberdelitos, actividades punibles no convencionales que pueden involucrar a varios países.

En el Encuentro de Ciencias Penales en el Palacio de las Convenciones, la Fiscal General de la Corte Suprema de Grecia, DimitrouVasilopoulu reseñó figuras delictivas globales como la violencia doméstica, el abuso infantil y el terrorismo.

Durante el foro, se insertó el encuentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, liderada por Panamá, que se pronunció por la necesaria cooperación jurídica. REPORTÓ ANTONIO GARCÍA ACUÑA

