Violencia en Nicaragua causa más muertes

Managua, Nicaragua. – La Policía Nacional de Nicaragua confirmó este lunes el asesinato de la suboficial Mayor, Zaira Julissa López, quien fue atacada por grupos violentos encapuchados que operan en el municipio Nagarote en el estado de León, al occidente del país.

De acuerdo con el comunicado, López recibió un impacto de bala mientras que se encontraba junto a otros compañeros en labores de limpieza en la vía pública, luego de una protesta liderada por grupos violentos opositores.

En las últimas 24 horas se han reportado focos de violencia, incendios en los municipios nicaragüenses de Estelí, Nagarote, Jinotepe, Tipitapa y Tecolostote.

La policía nicaragüense expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y agregó que el equipo técnico de investigaciones realiza las averiguaciones sobre el crimen para dar con la captura de los delincuentes.

