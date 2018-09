Vicepresidenta del Consejo de Estado se reúne con líder ruso

Moscú, Rusia. – La vicepresidenta del Consejo de Estado de Cuba, Beatriz Johnson Urrutia, sostuvo un fraternal encuentro de trabajo en Moscú con el vicepresidente primero de la Duma Estatal, Iván Melnikov.

En las pláticas fue abordado el estado actual de los vínculos parlamentarios y partidistas, así como los resultados del recién concluido Segundo Foro Euroasiático de Mujeres, celebrado en San Petersburgo, en el que la vicepresidenta representó a la isla.

La también presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular de Santiago de Cuba, trasladó a Melnikov, quien es, además, vicepresidente primero del Partido Comunista de la Federación Rusa, sus impresiones sobre el foro.

Johnson Urrutia también destacó la capacidad de Rusia, y en especial del Parlamento, para convocar una reunión en la que estaban presentes líderes y activistas femeninas de 110 países.

