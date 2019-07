Venezuela reitera carácter parcializado de Informe sobre Derechos Humanos

El vicecanciller de Comunicaciones de Venezuela, William Castillo, reiteró desde Ginebra, Suiza, que el informe presentado por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, está parcializado.

El documento no muestra la realidad del país suramericano y está carente de rigor científico y con graves errores metodológicos, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Exigimos la corrección de su contenido, e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su oficina, manifestó el diplomático; al tiempo que precisó que el escrito ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado venezolano.

En ese sentido, solicitó a la alta comisionada que en concordancia con las Resoluciones de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, exija el cese inmediato del mecanismo de asfixia financiera de Washington contra Caracas.

