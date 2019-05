Venezuela pide a la Unión Europea retirar apoyo a la oposición

El embajador de Venezuela en España, Mario Isea, emplazó a la Unión Europea a reconsiderar las relaciones con el país sudamericano, y retirar el apoyo al dirigente opositor Juan Guaidó, sustentado por Estados Unidos.

En una conferencia de prensa en la legación venezolana en Madrid, Isea pidió al Gobierno español que retire su reconocimiento a Guaidó, autoproclamado presidente encargado, como parte de una reflexión profunda que hizo también extensiva a toda la Unión Europea.

A juicio del diplomático, el club comunitario se precipitó a la hora de asumir esa decisión, mediante la cual desconoció al gobierno constitucional de Nicolás Maduro, claro vencedor en las elecciones de 2018.

Abogamos por la paz y la convivencia, enfatizó Isea, quien acusó al ejecutivo de Estados Unidos de ser la única amenaza para la seguridad mundial.

