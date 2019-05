UNESCO celebrará Conferencia Internacional del Agua

La Unesco celebrará su primera Conferencia Internacional del Agua, la cual reunirá a ministros de unos 40 países, así como expertos, investigadores, representantes de la sociedad civil, el sector privado y organizaciones internacionales.

La cita prevista para el 13 de mayo será inaugurada por la directora general, Audrey Azoulay; la ministra de Agua y Saneamiento de Senegal; y la secretaria de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica y Solidaria de Francia.

El acceso al agua no es sólo una cuestión de desarrollo. Por encima de todo, es un derecho fundamental y un instrumento de paz y seguridad en el mundo, indicó Azoulay.

El objetivo de la conferencia será presentar soluciones innovadoras a los problemas relacionados con la gobernanza y la gestión de ese recurso, mientras el papel del agua en la cooperación internacional estará en el centro de los temas.

