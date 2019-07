Trump recibe burlas por ignorar la historia

El presidente Donald Trump vuelve a ser blanco de bromas y burlas en las redes sociales, tras referirse a la existencia de aeropuertos durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que culminó en 1783.

En Twitter son tendencia este viernes las etiquetas Aeropuertos de la Guerra Revolucionaria y Falla del desfile de Trump, para aludir a la afirmación del gobernante de que el Ejército Continental tripuló el aire, y se apoderó de los aeropuertos.

Trump realizó ese pronunciamiento en el discurso que ofreció frente al Monumento a Lincoln con motivo del Día de la Independencia, una alocución que se enfocó en alabar a las Fuerzas Armadas.

Medios locales indicaron que la Casa Blanca no proporcionó el discurso completo preparado, por lo que no se sabe a cuál guerra hizo referencia, pero de cualquier modo, el primer viaje en avión no ocurrió hasta 1903.

