Sanciones de Estados Unidos provocarán descenso del turismo en Cuba

El ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero, ha alertado este jueves de que el recrudecimiento de las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra la isla provocará un descenso del turismo del 10% a lo largo del presente año.

Marrero ha explicado que el país espera cerrar el año con la llegada de unos 4.3 millones de turistas, en comparación con los casi cinco millones del año pasado.

Al respecto el titular afirmó que en 2019 el país se proponía recibir un millón de cruceristas, sin embargo ‘en estos momentos no tenemos ningún barco operando en la isla‘.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo este jueves que ‘una parte importante de lo que entra y de lo que disponemos semanalmente para pagar deudas viene del turismo, es una de las actividades que suena la contadora todos los días para el país‘.

