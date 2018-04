Rusia e Irán abordan acontecimientos en Siria

Bajo estricto secreto, representantes de los gobiernos de Irán y Rusia discutieron el reciente ataque aéreo israelí a Siria y las amenazas de invasión pronunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Ese diálogo corrió a cargo del enviado especial del presidente ruso para los asuntos sirios, Alexander Lavrentiev, y del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani.

Según los reportes, ambos funcionarios se centraron en el ataque israelí contra el aeropuerto militar sirio T4, en la provincia de Homs, que provocó la muerte de varios asesores militares iraníes, y la posible respuesta de Irán al respecto.

Además, evaluaron las amenazas estadounidenses y sus aliados de actuar en breve contra el Gobierno sirio, al que acusan de lanzar un ataque químico contra Duma, en la región de Guta Oriental.

Representantes de los gobiernos de Siria e Irán manifestaron la voluntad de sus países de intensificar la coordinación ante las amenazas de agresión lanzadas por Israel, Estados Unidos y sus aliados contra ese país árabe.

Tras recibir en Damasco a Ali Akbar Velayati, Asesor del Líder de la Revolución Islámica de Irán para Asuntos Internacionales, el canciller sirio, Walid al-Moallem, señaló que esas consultas bilaterales se mantendrán en diversos campos.

Velayati reafirmó que la República Islámica de Irán seguirá apoyando a Siria y su pueblo en la lucha contra el terrorismo, y fortalecerá sus relaciones estratégicas con esa nación levantina.

Su estancia en Damasco ocurre después de que el gobierno de Estados Unidos acusara al gobierno sirio de usar armas químicas en la ciudad de Duma, en Ghouta Oriental, lo cual fue refutado reiteradamente por el ejecutivo de Siria.

El canciller iraní, Mohammad Javad Zarif, calificó de hipócrita la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, respecto al uso de armas químicas en el Medio Oriente.

Como parte de un mensaje por redes sociales, Zarif enumeró varios hechos históricos que señalan a Estados Unidos culpable de apoyar ataques químicos de Iraq durante la guerra contra Irán.

El jefe de la diplomacia iraní expresó que la condena de Trump contra la nación persa por el presunto uso de ese tipo de armas resulta una declaración hipócrita, y precisó que sus amenazas de repetir una agresión contra Siria evidencian el interés de ayudar a los terroristas.

Por su parte, el diputado iraní Alaedin Boroujerdi denunció que el ataque con armas químicas en Siria lo realizaron terroristas, apoyados por Estados Unidos y el régimen israelí.

