Resalta Presidente saharaui resistencia del pueblo cubano

El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali, resaltó la forma en que el pueblo cubano ha superado las consecuencias del bloqueo económico de Estados Unidos.

Brahim Gali cuestionó la política del actual gobierno de Estados Unidos en otros continentes, donde a veces aplican una cosa y luego cambian, por eso aspira a que en el caso de la Isla también modifiquen su actitud, pues al final esto será beneficioso para los dos países y la región.

Aspiramos a que Estados Unidos adopte una política más flexible hacia el pueblo cubano, y busque una salida más equilibrada en las relaciones, expresó el mandatario sobre el bloqueo, con más de medio siglo de aplicación.

Al hablar sobre las diferencias y similitudes de la lucha de su pueblo y del caribeño, aseguró que el cubano es soberano en su patria, pero el saharaui enfrenta una ocupación ilegal por parte de Marruecos.

