Reciben en Bolivia Año Nuevo Andino Amazónico

El presidente de Bolivia, Evo Morales, participó en la ceremonia realizada en la localidad paceña de Tiahuanacu, para recibir los primeros rayos del sol del Año Nuevo Andino Amazónico número 5 mil 526.

Morales, autoridades del Ejecutivo y parte de la población de la región, asistieron a la ceremonia ancestral para la renovación de energías, la cual contó con ofrendas y rituales a la Madre Tierra en pos de mejores días y prosperidad para la nación.

Cada Nuevo Año Andino Amazónico es celebrado en la nación del altiplano los 21 de junio en 207 sitios sagrados, preparados para la ocasión, donde amautas realizan ceremonias denominadas regreso del Sol.

La celebración, como fuente de energía y renovación espiritual, coincide con el solsticio de invierno durante los días 20 y 23 del presente mes en el hemisferio sur.

El presidente Evo Morales presentó el II Foro de Civilizaciones Antiguas Culturas milenarias en el presente, momentos después de la ceremonia realizada en la localidad paceña de Tiahuanaco para recibir el Año Nuevo Andino Amazónico.

Evo agradeció la confianza depositada en el país altiplánico, ya que es un reconocimiento del valor de las culturas originarias y milenarias, cuya raíz ha subsistido gracias a las prácticas de abuelos y abuelas.

Asimismo, Evo refirió que ese tipo de evento permite dialogar desde las diferencias sobre la vigencia de la sabiduría ancestral para encontrar respuestas y alternativas a los desafíos que enfrenta la humanidad, como los cambios climáticos y otras amenazas.

Expresó el honor de recibir a los representantes de China, Egipto, Grecia, Iraq, Irán, Italia y Perú, naciones que comparten con Bolivia la bendición de ser descendientes de culturas milenarias.

