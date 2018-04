Ratifican candidatura electoral de Lula

El Partido de los Trabajadores ratificó la candidatura de su fundador y líder histórico, Luiz Inácio Lula da Silva, a las elecciones presidenciales previstas para octubre.

La confirmación será realizada durante una reunión extraordinaria del Ejecutivo Nacional del Partido, que se efectuará en Curitiba, donde desde el sábado último Lula comenzó a cumplir una condena de 12 años y un mes de cárcel.

El encuentro de la dirigencia petista será dedicado a tratar sobre la movilización y la articulación política, en apoyo a quien es señalado como el mejor presidente que tuvo Brasil en toda su historia.

Aún cuando se encuentra preso en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, la ley electoral no excluye la posibilidad de registrar la candidatura de Lula en agosto, aunque el Tribunal Superior Electoral tiene la facultad de revocarla en caso de que sea impugnada por cualquier otro partido.

