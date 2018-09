Piden expulsar a Luis Almagro del frente amplio

El Partido Comunista de Uruguay reclamó este lunes la expulsión de la organización política Frente Amplio del excanciller Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, por su nueva muestra de servilismo e irresponsabilidad.

La Ejecutiva comunista enjuició críticamente recientes declaraciones de Almagro desde Colombia contra Venezuela, en las que promovió una intervención militar contra la República Bolivariana con el fin de derrocar al constitucional y legítimo gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Al pedir la expulsión del excanciller, la instancia partidista argumenta que la conducta del diplomático, al promover la guerra y la agresión, viola los principios históricos de la política internacional del Frente Amplio.

En su comunicado, el Partido Comunista de Uruguay afirma que la OEA es solo un instrumento de desestabilización y agresión para la paz y la democracia.

