Manifestación antifascista en Brasil

Paraná, Brasil.- El cierre en Curitiba de la cuarta etapa de la caravana con la que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorre el país, debe transformarse en una manifestación antifascista.

En la capital del estado de Paraná quedaría conformado un frente antifascista, en el cual unirían fuerzas Lula y otros dos precandidatos presidenciales: Manuela D’Ávila, del Partido Comunista de Brasil y Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad.

El anuncio sobre su presencia en el acto en Curitiba, hecho público a través de las redes sociales, fue percibido como el primer movimiento para la unión de las izquierdas en 2018.

De Ávila anticipó en su mensaje que la unidad es contra el fascismo, la destrucción de Brasil y la democracia, en tanto Boulos coincidió en la necesidad de unión de las izquierdas en la lucha contra esa escalada.

