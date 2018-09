Irán condena a Estados Unidos por corte de fondos a la ONU

Los legisladores de Irán condenaron a Estados Unidos por cortar fondos a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos en Medio Oriente, y lo calificaron de nuevo crimen.

La suspensión de aportes es un nuevo crimen de Washington contra los palestinos y una violación clara de sus derechos, apuntó el director general para Asuntos Internacionales del parlamento iraní, Hosein Amir Abdolahian.

Precisó que la medida contra la agencia humanitaria evidencia la naturaleza criminal del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el pueblo oprimido de Palestina y una violación clara de los derechos de los refugiados.

El viernes pasado, el Departamento norteamericano de Estado paró toda contribución a ese organismo socorrista por considerar que es una operación irremediablemente fallida.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.