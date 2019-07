Huawei y Estados Unidos se vuelven a dar la mano

La tecnológica Huawei aprobó que Estados Unidos le permitiera otra vez acceder a su mercado, pero enfatizó que mantendrá el plan de desarrollo de sistemas y equipos propios, para reducir la dependencia de proveedores extranjeros.

El presidente de la firma, Ren Zhengfei, consideró la decisión una buena noticia, e incluso expresó voluntad de volver a comprar productos en suelo norteamericano.

Ren también afirmó que las restricciones aprobadas en mayo y las constantes presiones externas, le permitieron a la empresa consolidar como nunca la unidad, y hasta amplió a 6 mil su nómina de empleados, aún sin tener la posibilidad de adquirir componentes en Estados Unidos.

El sábado, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció el levantamiento de las barreras a los negocios entre las firmas tecnológicas de su país y Huawei, luego de conversar con su par chino, sobre las diferencias comerciales.

