Grupo Parlamentario Sirio reitera solidaridad con Cuba

El Grupo Parlamentario de Amistad Siria-Cuba llamó a todas las personas libres y dignas en el mundo a respaldar a la heroica Isla, cuyo pueblo resiste la más bárbara y agresiva campaña imperialista por parte de Estados Unidos.

Esas acciones apuntan contra la libertad y la unidad del pueblo cubano y los logros de su Revolución, denuncia el grupo de legisladores sirios en una declaración divulgada en Damasco.

El texto destaca que contra Cuba son utilizados los mismos pretextos usados para lanzar las embestidas colonialistas y hostiles contra los países libres y sus revoluciones progresistas en Siria, Venezuela, Nicaragua y Bolivia.

Por último, los parlamentarios sirios instan a todos los hombres libres y dignos en el mundo a alzar su voz y condenar los complots y provocaciones de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.