Francia acogerá cumbre para relanzar política mediterránea

Francia será sede en 2019 de una vasta cumbre de países con costas en el mar Mediterráneo, en busca de impulsar una política común que estreche los vínculos entre esas naciones.

Así lo anunció Emmanuel Macron, presidente galo, al intervenir en la Conferencia anual de embajadores, tradicional cita dirigida a fijar las prioridades de la proyección de Francia hacia el mundo

Uno de los ejes del trabajo el próximo año será la cuestión mediterránea, subrayó el mandatario en su discurso, y de acuerdo con su declaración, 10 años después de la Unión por el Mediterráneo se debe retomar el hilo de una política sobre el tema, para lo cual se hará la cita en el verano, en la ciudad costera de Marsella, una de las puertas del país hacia ese mar.

Está prevista la asistencia de las naciones de Europa, África del Norte y Medio Oriente, unidas por el factor de tener costas en las mismas aguas

