Feria del Libro en Venezuela

Caracas, Venezuela. – El presidente Nicolás Maduro autorizó destinar casi 6 millones de dólares a la XVIII Feria Internacional del Libro de Venezuela, uno de los grandes legados del líder revolucionario Hugo Chávez.

En la presentación del Plan Ofensiva Cultural para este año, el mandatario venezolano llamó al Ministerio de Cultura a rescatar la industria editorial y autorizó recursos para el encuentro en septiembre próximo de los Productores Audiovisuales.

Maduro destacó el papel del cine para contar la verdadera historia de Venezuela, como parte del enfrentamiento al cerco comunicacional implementado en su contra por los grandes medios internacionales.

El jefe de Estado anunció la creación de un fondo para el desarrollo y la protección social de los trabajadores del sector cultural, autorizó la compra de insumos para las escuelas de arte e instituciones afines, y cubrir los desembolsos de la Misión Cultural Corazón Adentro.

