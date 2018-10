Evo Morales recuerda recuperación de la democracia en Bolivia

El presidente Evo Morales recordó que el mes de octubre marca la recuperación de la democracia en Bolivia, la nacionalización de los recursos naturales, y la dignidad del país.

Durante el acto inaugural de la escuela Gonzalo Moreno, en la provincia Madre de Dios, del departamento de Pando, Morales rememoró los logros sobre todo económicos, tras la nacionalización de los recursos naturales y la reafirmación de la democracia durante estos 12 años.

Ejemplo de ello es que Bolivia impulsa el desarrollo de la energía nuclear pacífica para beneficiar a los sectores de salud, industria, ciencia y tecnología, según resaltaron especialistas en el tema.

La directora ejecutiva de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, Hortensia Jiménez, explicó que potenciarán los avances en la investigación científica y tecnológica, así como el suministro y comercialización de bienes y servicios.

