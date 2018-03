Evo Morales pide a Chile reconocer compromisos con Bolivia sobre mar

La Paz, Bolivia.- El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió a Chile reconocer los compromisos con este país sobre una salida al mar, expresados en los ofrecimientos formales realizados por la nación austral a lo largo de 100 años.

Anclado en sus contradicciones, Chile no puede esconder sus repetidos ofrecimientos formales de una salida soberana al Océano Pacífico, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

También en Twitter, el jefe de Estado expresó que esa nación luego de atentar contra la integridad del territorio boliviano, ahora trata de negar su obligación.

Con la presentación de la segunda ronda de alegatos orales chilenos en la Corte Internacional de Justicia, cerró la última etapa de la demanda boliviana interpuesta en La Haya, y comienza la fase de deliberación del tribunal para dictar el fallo final.

