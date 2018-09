Diplomáticos cubanos en Japón debaten Proyecto de Constitución

Funcionarios de la embajada de Cuba en Japón debatieron el Proyecto de Constitución y aportaron sus propuestas para la redacción definitiva de la nueva Carta Magna cubana.

Los diplomáticos analizaron los párrafos del Preámbulo y los artículos contenidos en los títulos Fundamentos Políticos, Fundamentos Económicos, Ciudadanía, Principios de la Política Educacional, Científica y Cultural, y otros.

Hicieron hincapié en temáticas relacionados con los principios que rigen las relaciones internacionales, el fortalecimiento del Estado Socialista de Derecho, la implementación efectiva de los Lineamientos de Política Económica y Social vigentes.

Asimismo, en las implicaciones de la aplicación del principio de la ciudadanía efectiva, así como los cambios que se proponen en la estructura del Estado, el funcionamiento de los órganos provinciales y municipales del Poder Popular.

