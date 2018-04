Detienen en Colombia a dirigente de las FARC Jesús Santrich

Bogotá, Colombia. – El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró que si cumplido el debido proceso “hay lugar a la extradición” del dirigente de la FARC Jesús Santrich “no le temblará la mano para autorizarla”.

Santos manifestó que la Fiscalía General de la Nación tiene “pruebas contundentes y concluyentes” contra Santrich, uno de los principales líderes de la FARC, por supuesto delito de narcotráfico después de la firma de los Acuerdos de Paz.

El mandatario señaló que a Santrich se le respetarán sus derechos ciudadanos, pero que si la Corte Suprema de Justicia refrenda la acusación de la Fiscalía será extraditado a Estados Unidos.

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, anunció que la detención y procedimiento judicial se da en cumplimiento a una solicitud internacional expedida a través de una circular roja de Interpol.

El miembro del Consejo Político Nacional de la FARC Seuxis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, fue detenido en la tarde de este lunes y su vivienda fue allanada por orden de la Fiscalía a solicitud de la embajada de Estados Unidos en Bogotá.

La detención de Santrich, quien fue elegido para asumir un escaño en la Cámara de Representantes en julio próximo, fue calificada por la dirección del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) como un montaje jurídico y un sabotaje contra la paz.

Tomado de Cubadebate

