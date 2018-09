Denuncia Venezuela planes de intervención de Estados Unidos

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de los Estados Unidos contra su país.

La denuncia de Arreaza en su cuenta Twitter estuvo acompañada de una publicación del The New York Times, que circuló la víspera, titulada El gobierno de Trump discutió un posible golpe de Estado con militares rebeldes en Venezuela.

El diplomático enfatizó que en los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas evidencias de la intervención del imperio contra su país, en tanto el diario indicó también que esas discusiones no prosperaron

La publicación señala que la Casa Blanca rehusó responder a estas revelaciones de funcionarios estadounidenses y ex-militares venezolanos, aunque sí defendió en declaración escrita su decisión de buscar el diálogo con quienes intentan instaurar un llamado orden democrático.

