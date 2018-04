Decreta Ecuador duelo nacional por periodistas asesinados

Quito, Ecuador. – El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó este viernes, cuatro días de duelo nacional, luego de la confirmación del asesinato del equipo de prensa del diario El Comercio, secuestrado el 26S de marzo en la frontera con Colombia.

El asesinato del equipo de prensa de El Comercio fue confirmado este viernes por el mandatario de la República, cuando se venció el plazo de 12 horas concedido a los captores para entregar pruebas de vida.

La ciudadanía y representantes de medios de prensa ecuatorianos mantuvieron 18 noches de vigilia, en solidaridad con las víctimas y sus familiares y para demandar acciones por parte del gobierno nacional.

Los periodistas ecuatorianos ultimados cumplían con funciones laborales en el área fronteriza con Colombia en la región de Mataje, provincia de Esmeraldas.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.