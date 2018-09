Cuba y Japón por estrechar vínculos y cooperación

El jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer, viajará del 20 al 22 de este mes a Japón para fortalecer los vínculos y la cooperación entre ambas naciones.

El embajador cubano en ese país asiático, Carlos Miguel Pereira, precisó a través de las redes sociales que, durante su estancia, Balaguer sostendrá encuentros con autoridades gubernamentales y líderes de las principales fuerzas políticas niponas.

La agenda del alto funcionario cubano incluye también una visita a la ciudad de Hiroshima, e intercambios de criterios con representantes de organizaciones solidarias y amigos de diversos sectores.

En el contexto del 120 aniversario de la migración japonesa hacia la Isla, ambos países mantienen nexos económicos y comerciales, donde han manifestado su voluntad de unir esfuerzos para estrechar los nexos bilaterales.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.