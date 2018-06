Critican informe de derechos humanos contra Venezuela

El informe emitido por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre la supuesta situación en Venezuela, carece de credibilidad y objetividad, destacó hoy Alfred De Zayas, experto independiente del referido organismo multilateral.

El profesor manifestó estar preocupado por la credibilidad de la oficina al no mostrar neutralidad, ni objetividad, una metodología exigida no sólo al Alto Comisionado, sino a las Cortes de cualquier órgano público.

Comentó que tras visitar junto a la entidad de Derechos Humanos el país sudamericano, con el fin de levantar un informe sobre la realidad existente, los encargados de redactar el documento final omitieron las referencias realizadas por él.

Tanto la oficina como una serie de organizaciones no gubernamentales presentes en el recorrido, querían de mí una sola cosa, que condenara al Gobierno venezolano, denunció.

