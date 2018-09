Constitución debe proteger a Venezuela de agresiones

La nueva Constitución de Venezuela debe incluir mecanismos para fortalecer al Estado frente a los llamados de intervención de dirigentes de derecha, afirmó este domingo Andrés Eloy Méndez, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente.

El también Presidente de la Comisión Económica del órgano plenipotenciario expresó que los sectores opositores marchan por una ruta muy peligrosa que la Asamblea debe conjurar para proteger al país.

En entrevista con el analista político José Vicente Rangel, Méndez criticó la postura de la oposición “mercenaria y transnacionalizada” que juega a pedir la invasión y el ataque tras perder la base electoral.

Esos sectores recorren los centros de poder europeos y norteamericanos para promover sanciones contra el Ejecutivo, denunció el miembro de la Asamblea Constituyente de Venezuela, lo que repercute en la renegociación de la deuda externa y en la caída de ingresos.

