China exige cesar injerencia de Estados Unidos

El Ministerio de Defensa de China presentó una protesta ante los representantes de Estados Unidos, por las sanciones unilaterales que se aplicaron contra una empresa militar y exigió dejar de interferir en sus relaciones bilaterales.

Ese despacho ratificó en un comunicado la indignación y el desacuerdo con las medidas punitivas de Washington contra su Departamento de Desarrollo de Equipos, tras comprar misiles y aviones de combate a Rusia.

Consideró esa acción de la Casa Blanca una manera de pisotear en público las normas básicas de las relaciones internacionales, y una manifestación de la hegemonía de las potencias occidentales.

Por otro lado, la Cancillería china este viernes también exigió a Estados Unidos eliminar de inmediato las sanciones financieras a la compañía militar, tras advertirle sobre serias consecuencias si la nación norteña persiste en esas prácticas irracionales.

