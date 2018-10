El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró su disposición de sostener con Bolivia diálogos fluidos y de largo alcance en materia de cooperación, pero con apego al fallo de La Haya.

Chile tiene las puertas abiertas para conversar con Bolivia de forma constructiva; tenemos muchas cosas en común como proteger nuestras fronteras comunes del narcotráfico y aprovechar el desarrollo de energías renovables, destacó Piñera.

Pero, al mismo tiempo, fue enfático al señalar que una relación normal y fructífera entre vecinos, como es el caso, solo será posible si Bolivia respeta los tratados firmados y acata el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Los jueces de la Corte desestimaron la demanda boliviana sobre la salida soberana al mar; el presidente, Abdulqawi Ahmed, remarcó que Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el estado plurinacional de Bolivia.

