Canciller venezolano rechaza declaraciones de su par colombiano

Caracas, Venezuela. – El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó las recientes afirmaciones de su homólogo colombiano, Carlos Holmes Trujillo, sobre la situación del país suramericano, en cuanto a la migración de sus ciudadanos.

El canciller colombiano lanzó injurias respecto a la relación de Venezuela con China y la atención a los migrantes venezolanos, además, enfatizó en que el Gobierno bolivariano alberga terroristas.

Arreaza respondió que Holmes debe creer que la comunidad Internacional es ignorante, y agregó que Colombia es y ha sido cuna durante muchos años de guerras eternas, narcotráfico, paramilitarismo, entre otras tantas cosas más.

China mantiene relaciones diplomáticas con potencias mundiales, pero además sostiene excelentes relaciones con el Gobierno venezolano, por lo que ha rechazado en repetidas ocasiones los intentos de injerencia de Colombia y otras naciones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.