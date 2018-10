Brasil a segunda vuelta electoral

Brasilia, Brasil. – El candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, consideró este domingo que su presencia en la segunda vuelta electoral es una oportunidad inestimable para el futuro del país.

A su vez, el encarcelado expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, escribió en su cuenta en Twitter que en esa segunda ronda irán juntos el diálogo y el respeto, donde la esperanza vencerá al odio.

Haddad, quien obtuvo el 29 por ciento de los sufragios, sostuvo que hay muchas cosas en juego y en riesgo a poco de ser confirmado el balotaje para el 28 de octubre frente al candidato del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro.

El aspirante petista insistió en la fuerza de su argumento de unir a los brasileños que defienden la democracia y acometer un amplio proyecto que busque, de forma incasable, la justicia social y asegure la soberanía nacional y popular por encima de cualquier interés.

