Bolivia: Seguro Universal de Salud inicia con 200 millones de dólares

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que la iniciativa del Seguro Universal de Salud Gratuito (SUS) en el país arrancará el próximo año con una inversión inicial de 200 millones de dólares.

El mandatario destacó las ventajas de esta nueva política, especialmente para los sectores más humildes, y negó que se trate de una estrategia electoral con vistas a los comicios de 2019.

Todo depende del crecimiento de la economía del país; según aparecen recursos se implementan programas sociales por el bien del pueblo, dijo Morales, que llamó a una amplia participación popular en el próximo Encuentro Nacional por la Salud y por la Vida.

Asimismo, reiteró que para implementar el SUS no se tocarán los recursos económicos de la seguridad social ni aportes de los bolivianos, pues será financiado con fondos del Tesoro General de la Nación.

